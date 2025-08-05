Двумя днями ранее штурмовики Северной группировки завершили зачистку исторической части города, где и держала оборону 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Северная группировка завершила зачистку части Волчанска Харьковской области, где участвовала в боях 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, в то время как ее командование было на встрече с Владимиром Зеленским. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Накануне военнослужащим 57-й бригады ВСУ были вручены госнаграды. При этом, указал собеседник агентства, двумя днями ранее штурмовики Северной группировки завершили зачистку исторической части Волчанска, где и держала оборону эта бригада.

"В связи с этим возникает вопрос: чем занималось командование бригады в то время, как Северная группировка уничтожала их подчиненных в Волчанске? Правильно - прокалывали дырки для медалей в чистеньком кителе и готовились ехать в Харьков на встречу с Владимиром Зеленским", - указал собеседник.