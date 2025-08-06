Стрельбы выполнялись по групповой морской цели, которая имитировала отряд десантных кораблей условного противника

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные артиллерийские стрельбы в акватории Японского моря в рамках заключительной части учений "Морское взаимодействие - 2025". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"В ходе заключительной части российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" корабли ВМФ России - большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий" - совместно с кораблями ВМС НОАК, представленными на учениях эскадренными миноносцами "Шаосин" и "Урумчи", отработали ведение артиллерийского боя с кораблями условного противника и поиск "вражеской" подводной лодки в акватории Японского моря", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что стрельбы из артиллерийских комплексов выполнялись по групповой морской цели, имитировавшей отряд десантных кораблей условного противника, который осуществлял переход морем в район залива Петра Великого.

Кроме того, военные моряки отработали организацию совместной обороны от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2025" проводились с 1 по 5 августа. Впервые в практике учений на берегу был создан совместный штаб, который координировал все действия кораблей-участников в море.