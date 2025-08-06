Это ослабит позиции противника на запорожском направлении, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины после потери Январского Днепропетровской области вынуждено перебрасывать резервы к западным рубежам соседней Донецкой Народной Республики для сдерживания армии РФ, высвобождая силы и средства с запорожского направления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование вынуждено будет перебрасывать дополнительные силы и средства (к западным рубежам ДНР - прим. ТАСС). Единственное, где они могут сделать это быстро - перебросить с запорожского направления. Это, в свою очередь, ослабит их позиции на самом запорожском направлении, что положительно отразится на продвижении наших войск на данном участке", - сказал он.

Во вторник Марочко сообщал ТАСС, что освобождение российской армией населенного пункта Январское позволит бойцам РФ продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой Народной Республики.

5 августа в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки "Восток" освободили Январское Днепропетровской области.