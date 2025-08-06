Для выполнения задач у военнослужащих имеется специальный поезд "Енисей", который позволяет сопровождать воинские эшелоны и проводить техническую разведку полотна, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военные железнодорожники восстановили свыше 150 км путей в зоне проведения СВО с начала 2025 года. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащими сводного восстановительного ремонтного батальона в ходе выполнения работ в 2025 году восстановлено железнодорожное движение на участках общей протяженностью более 150 километров путей, а также отремонтированы участки путей на 10 железнодорожных станциях и 11 перегонах", - говорится в сообщении.

Военные железнодорожники, добавили в ведомстве, проводят работы с частичной либо полной заменой железнодорожного полотна, а также работы по установке тупиковых упоров и восстановлению стрелочных переводов.

В ведомстве пояснили, что для выполнения задач у военнослужащих имеется специальный поезд "Енисей", который позволяет сопровождать воинские эшелоны, транспорт с боеприпасами, а также проводить техническую и инженерную разведку полотна. Для разведки привлекаются военнослужащие инженерно-саперных подразделений - при обнаружении взрывоопасных предметов их уничтожают на специальном полигоне или на месте.

День железнодорожных войск

Ежегодно 6 августа в Вооруженных силах РФ отмечается профессиональный праздник - День железнодорожных войск. В этот день военнослужащие Центральной группировки за успешное выполнение поставленных задач были награждены ведомственными медалями "За боевые отличия" и медалями ЛНР "За верность долгу", также памятные грамоты были вручены бойцам представителем командования железнодорожных войск.

Один из награжденных, путеец сводной восстановительной ремонтной роты Евгений Пушкарев отметил, что ему крайне приятно получить награду за работу. "Мы стараемся для общего блага", - добавил он.