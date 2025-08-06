Военнослужащие изучили теоретическую базу и тактико-технические особенности беспилотников, отработали элементы управления на специальном симуляторы в учебном центре, а после - приступили к реальным полетам

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Боевую технику и живую силу условного противника поразили в рамках боевой подготовки операторы 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа в рамках боевой подготовки поразили технику и живую силу условного противника на общевойсковом полигоне в Калининградской области", - отметили в ведомстве.

Там рассказали, что в рамках боевой подготовки военнослужащие изучили теоретическую базу и тактико-технические особенности беспилотников, отработали элементы управления на специальном симуляторы в учебном центре, а после - приступили к реальным полетам.

Бойцы отработали поражение целей: бронетехнику и скопление живо силы условного противника. Также выполнили элементы на сверхмалых высотах и прохождение маршрута с учетом временного норматива.

"Программа подготовки операторов беспилотных систем полностью выстроена с учетом опыта специальной военной операции (СВО). После прохождения курса подготовки операторы будут распределены по подразделениям и отправлены на направления в зоне проведения СВО", - добавили в ведомстве.