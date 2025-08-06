Они требуют "предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих" под Сумами, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ критикуют командование из-за большого количества пропавших без вести в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Большие потери в 80-й ОДШБр подтверждают родственники военнослужащих бригады, размещая посты в соцсетях с резкой критикой командования и требованиями предоставить хоть какую-то информацию о пропавших без вести военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС со ссылкой на военнослужащих 80-й бригады, что никого из украинских офицеров нет севернее села Храповщина, а большинство и вовсе находятся в Сумах, "откуда отправляют на убой штурмовые и боевые группы в район села Садки".

Кроме того, подразделения бригады перебрасывают и в Харьковскую область. Ранее в силовых структурах сообщали, что проходящих лечение в госпиталях военнослужащих 80-й бригады забирают для формирования боевых групп на севере Купянского района для участия в боевых действиях в районе села Меловое.