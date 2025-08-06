По данным силовых структур, в Липцах большие потери несет 92-я отдельная штурмовая бригада украинской армии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Украинских военнослужащих, в том числе женщин, вызвали из отпусков для отправки в район Старицы Харьковской области (западнее Волчанска). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Согласно сообщениям военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады, прибывших на усиление позиций ВСУ в районе Старицы, всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих-женщин", - сказал собеседник агентства.

Силовики ранее сообщили ТАСС, что подразделения 72-й бригады ВСУ переброшены в район Старицы.

По данным силовых структур, в Липцах Харьковской области большие потери несет 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. Командование бригады продолжает вывод ее подразделений для восстановления боеспособности.