6 августа, 07:03
Военная операция на Украине

Марочко: Киев использует авиацию на Харьковщине в демонстративных целях

Эксперт указал на то, что "украинские ВКС избегали возможных зон поражения российскими системами ПВО"

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины в последние несколько суток демонстративно увеличило частоту использования авиации в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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"За последние несколько суток в воздушном пространстве над Харьковской областью зафиксирован всплеск применения украинскими боевиками вертолетов и истребителей. Азимут и дальность воздушных целей говорит о том, что Киев использует авиацию в большей степени для демонстративных действий, поскольку украинские ВКС избегали возможных зон поражения российскими системами ПВО", - сказал он.

Марочко также предположил, что активизация авиации ВСУ также может быть связана с разведывательной деятельностью противника. 

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