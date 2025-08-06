Над регионами России за ночь сбили 51 украинский беспилотник

Из них 16 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 16 - над территорией Ростовской области, 16 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Республики Крым, 4 - над территорией Воронежской области и 3 - над территорией Орловской области", - сообщили в оборонном ведомстве.