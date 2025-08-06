В частности, по данным советника главы ДНР, речь идет о рубеже от села Новогеоргиевка до села Лесное

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Украинское командование перебросило наиболее боеспособные силы с позиций в Днепропетровской области на красноармейское направление, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Самые боеспособные части и соединения противника переброшены из Днепропетровской области под Красноармейск (украинское название - Покровск - прим. ТАСС). Речь идет о силах, которые противостояли нашим войскам на участке, который примыкает к западной части ДНР", - сказал Кимаковский.

В частности, по данным советника, речь идет о рубеже от села Новогеоргиевка до села Лесное. "Это, в первую очередь, разница в подготовке операторов БПЛА. Аналогичная история и с пехотой", - уточнил советник.