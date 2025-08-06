В состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин", сообщили в пресс-службе ТОФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) сформировали отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин" в обеспечении судов снабжения обеих стран", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок.

На флоте напомнили, что первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.

Днем ранее корабли РФ и КНР завершили проведение российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025", которые проходили с 1 по 5 августа в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.