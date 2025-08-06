Александр Синкин скрытно подобрался к товарищу, произвел первичный осмотр и оказал ему первую помощь перед эвакуацией

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Сержант Вооруженных сил России Александр Синкин при выполнении боевых задач в зоне СВО эвакуировал раненого сослуживца из-под огня артиллерии противника и был представлен за это к государственной награде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства на прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Александр заметил раненого сослуживца и незамедлительно принял решение на его эвакуацию в тыловой район. Скрытно подобравшись к раненому, сержант Синкин произвел первичный осмотр, оценил характер ранения и грамотно применил навыки оказания первой медицинской помощи. Далее под огневым воздействием вражеских БПЛА и артиллерии сержант эвакуировал военнослужащего в безопасную зону", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за личное мужество и профессионализм сержант Синкин представлен к государственной награде.

В Минобороны также рассказали о ефрейторе Руслане Сергачеве, который во время обороны опорного пункта сумел в ночное время обнаружить приближающийся украинский разведывательный дрон и нейтрализовать его при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Заблаговременно заметив вражеские БПЛА, ефрейтор Сергачев незамедлительно доложил командованию и с помощью имеющихся в его распоряжении средств РЭБ самостоятельно отвел дроны противника от позиций, где находился личный состав, тем самым сорвал планы ВСУ по корректировке серии ударов вражеских минометов", - отметили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что за образцовое выполнение воинского долга ефрейтор Сергачев также представлен к государственной награде.