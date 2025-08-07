7 августа, 06:01
ТАСС: ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки

Украинские военные используют маскировку, в том числе гражданскую одежду и автомобили

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Украинское командование пытается выводить офицерский состав из Константиновки. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, командование группировкой, которая держит оборону в городе, планируется осуществлять дистанционно.

"Наблюдаются попытки противника вывести офицерский состав за пределы Константиновки. Традиционно, командовать подразделениями внутри города будут дистанционно", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что для вывода офицеров ВСУ используют маскировку, в том числе гражданскую одежду и автомобили. 

