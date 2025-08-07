Как сообщал командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол, укрепления возводят вокруг города из-за возможного обострения ситуации на этом направлении

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские военные на фоне заявлений Киева о возведении фортификаций вокруг города Сумы готовы к любым провокациям противника. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"По данным украинских СМИ, в ходе поездки Владимира Зеленского на пункт управления группировкой ВСУ в Сумской области обсуждались планы круговой обороны города Сумы и строительства оборонительных укреплений. Несмотря на подобные заявления, подразделения группировки "Север" готовы к любой провокации врага", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол, фортификации возводятся вокруг города Сумы на северо-востоке Украины из-за возможного обострения ситуации на этом направлении.

Президент РФ Владимир Путин 20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше - сам областной центр. Также глава государства не исключил взятие Сум, однако отметил, что на текущий момент такой задачи нет.

После выступления Путина депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ВС РФ все ближе продвигаются к Сумам, а украинские власти провалили подготовку фортификаций.