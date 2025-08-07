Украинские войска активизировали работу расчетов БПЛА, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Подразделения ВСУ, накопив резервы у Волчанска в Харьковской области, пытаются навязать российским военным встречные бои. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В районе Волчанска активизировалась работа расчетов БПЛА ВСУ. Накопив резервы, противник пытается навязать встречные бои и вытеснить подразделения "Севера" с занимаемых позиций, обезопасить маршруты снабжения своей группировки", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что боеспособность после освобождения российскими военными правого берега Волчанска потеряла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ. В связи с этим командование ВСУ перебрасывает резервы в виде 1-й бригады теробороны для удержания позиций и сдерживания натиска бойцов Северной группировки. Там отмечали, что боевики 1-й бригады теробороны были не готовы к переброске.

По данным собеседника, подразделение изначально комплектовалось из участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и иностранных наемников. Впоследствии выжившие неонацисты стали инструкторами, а само подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.