По словам собеседника агентства, эти группы командиры заводят с целью "вскрытия" огневых точек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области отправляют на штурм новобранцев без боевой подготовки в качестве отвлекающего маневра, а затем в бой идут подготовленные подразделения. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы. Эти группы командиры заводят с целью вскрытия огневых точек бойцов "Севера" и в качестве отвлекающего маневра. Только потом в бой идут подготовленные подразделения", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что командование ВСУ оставляет в тылу и снимает с опасных задач наиболее идейных националистов из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) в Сумской области, отправляя на такие задачи неподготовленных мобилизованных.