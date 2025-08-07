7 августа, 06:36
Военная операция на Украине

ТАСС: у Синельникова уничтожено до 50% штурмовых групп бригады ВСУ

Атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили до 50% живой силы штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Синельникова Харьковской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В лесу возле Синельникова бойцы "Севера" уничтожили до 50% живой силы штурмовых групп 154-й ОМБр ВСУ, остальные отступили на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.

Атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов. Все они отражены, отметил собеседник. 

