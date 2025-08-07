Из них 11 аппаратов уничтожили в Крыму

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 31 над акваторией Азовского моря, 11 над территорией Республики Крым, 10 над территорией Ростовской области, 9 над территорией Краснодарского края, 8 над акваторией Черного моря, 7 над территорией Волгоградской области, 4 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области и 1 над территорией Орловской области", - сообщили в военном ведомстве.