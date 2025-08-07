По данным силовиков, противник сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ТОС "Солнцепек" накрыл в районе Хатнее Харьковской области три позиции роты "Шквал" 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На участке фронта Меловое-Хатнее бойцы "Севера" результативно отработали ТОСами по скоплениям сил ВСУ в районе Хатнее. Огнем "Солнцепеков" накрыто три позиции роты "Шквал" 425 ОШП. Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций", - сказал собеседник агентства.