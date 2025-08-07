За месяц проведена сплошная очистка местности вдоль автодороги Донецк - Мариуполь от взрывоопасных предметов, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Отряд саперов компании "Щит и Меч" обеспечили безопасность работ по подключению вышек сотовой связи вдоль автодороги Донецк - Мариуполь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Специалисты гуманитарного разминирования компании "Щит и Меч" обеспечили безопасность проведения строительных работ по подключению вышек сотовой связи вдоль автомобильной дороги Донецк - Мариуполь. Обследование участков проводилось на территориях пяти муниципальных образований Донецкой Народной Республики", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что за месяц проведена сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов общей площадью более 26 га. В результате саперами было обнаружено и обезврежено более 250 взрывоопасных предметов, в том числе порядка 100 противопехотных и 70 противотанковых мин.

Исполнительный директор компании "Щит и Меч" Вячеслав Ковалевский, руководивший работами по разминированию, отметил, что саперам приходилось выполнять задачи в непростых климатических условиях и на сложных участках местности. Тем не менее, все найденные взрывоопасные предметы обезврежены, угроза населению и восстановительным бригадам устранена, дальнейшая работа ведется во взаимодействии с уполномоченными органами на территории республики.

"Все работы специалистами нашей компании выполнены качественно и в сжатые сроки, что позволило заказчику оперативно приступить к восстановлению нормального функционирования сотовой связи в регионе. Гуманитарное разминирование в первую очередь направлено на восстановление полноценной мирной жизни на территориях, затронутых боевыми действиями", - сказал Ковалевский, слова которого приводят в пресс-службе.

По его словам, на одном из участков было обнаружено смешанное минное поле, где подходы к установленным противотанковым минам "прикрывали" противопехотные мины.