По данным российских силовых структур, украинских военных ликвидировали при отступлении

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. ВС РФ ударами ФАБ уничтожили несколько батальонов 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника", - сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, украинские военные были уничтожены при отступлении. "Сначала они бежали из Январского, затем оказались в Новоселовке, а после - в Сосновке", - добавил собеседник агентства.

Ранее ТАСС неоднократно сообщал об ударах ФАБ по военнослужащим 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в том числе при бегстве из села Январское. Среди уничтоженных много военнослужащих тыловых соединений.