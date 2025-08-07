Есть подтвержденная информация, указал советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году", - сообщил Кимаковский.

Он напомнил, что в ходе боев за Мариуполь ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, после чего инсценировали удары по нему. "По моим данным, сейчас все может выглядеть куда более кровожадно. Жертв может оказаться существенно больше", - подчеркнул советник. Ранее ТАСС сообщил о том, что ВСУ разместили часть своей группировки в родильном доме Краматорска. Среди тех, кого расселили на первых этажах здания, как военнослужащие регулярной армии, так и иностранный контингент.