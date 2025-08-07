В Минобороны отметили, что пилоты оперативно-тактической авиации совершают в любое время и при любых погодных условиях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил РФ успешно выполнил боевую задачу по прикрытию действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Южная» в зоне проведения специальной военной операции. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.