Женщина получила многочисленные осколочные ранения, сообщили в местной администрации

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в Новой Каховке Херсонской области от сброшенного с украинского беспилотника боеприпаса, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

"Возле магазина "Березка" в городе Новая Каховка, микрорайон Основа, улица Таврийская, произошел инцидент: в результате сброса с БПЛА пострадала местная жительница 1951 года рождения, которая получила многочисленные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшая сама обратилась за помощью в местную больницу, сейчас женщину готовят для транспортировки в Каховскую ЦРБ.