На Украине не все горят желанием отстаивать текущий госстрой, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ВСУ испытывают критическую нехватку мотивированного личного состава, так как на Украине не все горят желанием отстаивать текущий госстрой. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее санинструктор 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Ирина Коваленко призвала к жесткой мобилизации, в том числе женщин, критикующих военных. После волны критики она удалила запись, но заявила, что в целом ее позиция не изменилась.

"Информация, что далеко не все на Украине горят желанием отстаивать текущий государственный строй приводит ярых активистов "майдана" и "европейских ценностей" если не в шок, то в ярость. Им крайне тяжело даются стадии принятия очевидного, и на данный момент большинство из них (включая Коваленко) находятся в стадии "гнева". Это и понятно, ведь ВСУ сейчас испытывают критическую нехватку именно мотивированного личного состава", - сказал собеседник агентства.

Он указал, что ротация отсутствует, насильно мобилизованные массово самовольно оставляют части, либо сдаются в плен, "а идейные нацисты забыли, что такое отпуска".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы избежать мобилизации.