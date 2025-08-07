Главком ВСУ пожаловался на нехватку сетки для защиты фронтовых дорог от дронов

Также Александр Сырский назвал ситуацию для украинских войск в районе Красноармейска угрожающей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на нехватку сетки для строительства защитных сооружений от дронов на фронтовых дорогах.

В частности, он рассказал, что, находясь на красноармейском (украинское название - покровское) направлении, увидел дороги без сеток от дронов. "Конечно, нам нужно помогать в плане обеспечения всеми материалами, той же сеткой, ее тоже нужно где-то взять. <...> Я вот буквально несколько дней, ну, два-четыре дня назад вернулся, объездил все покровское направление <...> и почти на всех прифронтовых дорогах поставлены столбы, натянуты, соответственно, тросы, но сетки нет. Сетку нам дают, дают, но не в таком количестве", - сказал он в интервью украинскому телеканалу ТСН.

Он добавил, что армия в этом вопросе работает с руководителями областных военных администраций и получает обратную связь, однако трудности все равно есть. "Просто фактически иногда невозможно физически, скажем, получить такое количество материала", - подчеркнул он.

Сырский также затронул и общую обстановку для ВСУ в районе Красноармейска. "Ситуация там действительно угрожающая. <...> Мы держим позиции, да, там ситуация сложная, действительно сложная".

Ранее аналогичное мнение относительно положения ВСУ в указанном районе высказывали и в Верховной раде. Так, депутат Руслан Горбенко назвал обстановку здесь катастрофической.