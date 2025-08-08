Большую часть украинских солдат уничтожили, добавил командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили большую часть группировки ВСУ в селе Январское в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран, численность ВСУ насчитывала чуть более сотни человек личного состава.

"Численность контингента составляла порядка 100 человек, чуть больше. Большая часть была уничтожена артиллерией при отступлении", - сказал командир.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.