8 августа, 05:04
Военная операция на Украине

Боец Катран: более 100 военных ВСУ находилось в Январском

Большую часть украинских солдат уничтожили, добавил командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили большую часть группировки ВСУ в селе Январское в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран, численность ВСУ насчитывала чуть более сотни человек личного состава.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Численность контингента составляла порядка 100 человек, чуть больше. Большая часть была уничтожена артиллерией при отступлении", - сказал командир.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине