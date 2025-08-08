Кроме того, противник лишился трех боевых машин, восьми автомобилей, двух станций РЭБ и 19 пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра группы войск Алексей Яковлев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили девять станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотниками за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, девять станций спутниковой связи Starlink и 19 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено два самоходных артиллерийских орудия Paladin и четыре орудия полевой артиллерии противника", - сказал Яковлев.

Кроме того, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике формирований механизированных бригад, бригады морской пехоты и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Искры, Новоселовки, Новогеоргиевки, Нового, Вороного, Калиновского и Камышевахи.