Боец Катран: двое штурмовиков ВС РФ устраивали диверсии в тылу ВСУ в Январском

Таким образом в тылу украинских войск уничтожили как минимум четыре крупных позиции, сообщил командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Российские штурмовики устраивали диверсии в тылу украинской группировки ВСУ в селе Январское в Днепропетровской области. Как рассказал ТАСС участник операции, командир штурмовой группы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Катран, именно это положило начало штурмовым действиям в населенном пункте.

"Одна из таких немаловажных частей работы это диверсионные вылазки в тыл противника. Неоднократно это происходило. Заходили малой группой - вдвоем - в тыл противника, выявляли и скрытно нападали, уничтожали точку, на которой находилось три-четыре человека", - сказал командир.

По словам командира, таким образом в тылу ВСУ было уничтожено как минимум четыре крупных позиции противника. В основном, как уточнил боец, зачистку производили при помощи гранат, однако в последнем перед штурмом Январского случае ВС РФ были вынуждены вступить в короткий стрелковый бой с украинскими военнослужащими.

"Это возымело очень большой деморализующий эффект и, собственно, послужило дальнейшему удачному продвижению", - подытожил командир.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Январское в Днепропетровской области.