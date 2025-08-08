Украинские пленные сообщали, что обучение тактической медицине проводили по роликам в интернете, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ВСУ в Харьковской области несут большие санитарные потери из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении противник несет большие санитарные потери, в том числе из-за низкой подготовки мобилизованных санинструкторов. По сообщениям пленных пограничников, обучение тактической медицине в учебном центре проводилось исключительно по роликам в интернете", - отметил собеседник агентства.

Допросы пленных также подтверждают общий низкий уровень обучения мобилизованных в "учебках" по формальным признакам, добавил он.