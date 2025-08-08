Илья Кухарин сообщил, что в плену к нему хорошо относятся

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинский военнопленный Илья Кухарин рассказал, как он смог совершить побег из ВСУ на территорию России. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

Кухарин был мобилизован в национальную гвардию и должен был в военно-полевом лагере проходить обучение, где располагался рядовой, сержантский и офицерский личный состав.

"Я прибыл туда в субботу. Я там пообедал, поужинал и на следующий день, 1 июня, я от туда сбежал. Дело в том, что там не было охраны. Я вышел с территории. Пройдя 2-3 километра, я включил на телефоне геолокацию для того, чтобы понимать куда передвигаться. На маршрутке я добрался до Киева. Я решил пересекать границу. Я добрался до забора, [было] два забора. Один я перелез сверху, другой перелез снизу. Шел до административного контрольного пункта, на котором меня остановили. Меня досмотрели и завели в укреппункт. Я представился, что меня зовут Илья Кухарин, я бегу из Украины от войны, примите меня", - рассказал военнопленный. Он уточнил, что в плену к нему хорошо относятся.

Кроме того, Кухарин отметил, что еще до призыва, в 2022 и 2023 году, ему был поставлен диагноз "обсессивно-компульсивное расстройство".