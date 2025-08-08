В Москве прошли соревнования по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские военные спортсмены стали победителями по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою в рамках IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств - участников СНГ. Об этом сообщили в Минобороны России.

На спортивных объектах ЦСКА в Москве завершились соревнования по гиревому спорту, стрельбе из штатного или табельного оружия и армейскому рукопашному бою IV Военно-спортивных игр Вооруженных Сил государств-участников СНГ.

"Военные спортсмены из России завоевали командное золото в гиревом спорте, забрав все золотые медали личного первенства в 7 весовых категориях и командной эстафете. В дисциплине соревновались 35 гиревиков из пяти стран. Вторыми в командном зачете стали представители Республики Узбекистана, замкнули тройку лидеров военнослужащие из Республики Беларуси. Армейский рукопашный бой также принес сборной ВС РФ командное золото", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные заняли второе место в стрельбе из штатного или табельного оружия, уступив сборной Республики Беларусь.

5 августа прошло открытие IV Военно-спортивных игр Вооруженных сил государств - участников Союза Независимых Государств на Поклонной горе. Всего в соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из Беларуссии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и России. Участники соревнуются в пяти дисциплинах - офицерское троеборье, стрельба из табельного или штатного оружия, армейский рукопашный бой, самбо и гиревой спорт.