Беспилотники также поразили системы связи и огневые позиции противника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники испытательного центра "Рубикон" уничтожили пикапы и пункты временной дислокации противника в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), элементов систем связи, огневых позиций, пунктов временной дислокации личного состава ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.