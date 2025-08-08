На текущей неделе сумской участок фронта "был очень сложным", добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на текущей неделе пытались атаковать в приграничье в направлении Теткина Курской области, все попытки отбиты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на текущей неделе сумской участок фронта "был очень сложным".

"Вооруженные формирования Украины попытались провести ряд контратак для того, чтобы возвратить ранее утраченные позиции. Сложные участки были в районе Теткина. С района Бояро-Лежачи украинские боевики пытались продвинуться на территорию Российской Федерации, также они пытались неоднократно преодолеть водную преграду в данном районе - реку Сейм. Как раз в районе Отруба украинские боевики пытались преодолеть реку Сейм и продвинуться вглубь территории Российской Федерации", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что "все попытки противника пресекались российскими вооруженными силами".