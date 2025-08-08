Речь о Дружковке и Константиновке, уточнил эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, проведя перегруппировку, доукомплектование и подтянув тылы в Часовом Яре, начнут наступать сразу на два города в Донецкой Народной Республике - Дружковку и Константиновку. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо населенного пункта Часов Яр: здесь, по моему мнению, есть некоторая оперативная пауза. Дело в том, что наши военнослужащие на протяжении очень длительного времени вели очень активные боевые действия. Сейчас нужна перегруппировка, доукомплектование, подтягивание тылов. После этого, я думаю, наши военнослужащие продолжат продвижение как по направлению Дружковки, так и Константиновки", - сказал он.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля.