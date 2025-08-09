Военнослужащие России занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой леса, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ взяли в огневой мешок группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную под Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за населенный пункт Волчанск, то здесь инициатива полностью на нашей стороне. Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок. На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что находящиеся под Волчанском подразделения противника пытаются сопротивляться.