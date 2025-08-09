Марочко: Киев из-за давления армии РФ перебрасывает ВСУ из Волчанских Хуторов

Украинское командование таким образом хочет восполнить потери и укрепить оборону, подчеркнул эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за давления российской армии перебрасывает подразделения ВСУ через реку Волчья из Волчанских Хуторов Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Противник из-за давления наших бойцов пытается перебрасывать украинских боевиков в Волчанских Хуторах через реку Волчья: с южного на северный берег. Украинское командование делает это для того, чтобы восполнить потери и укрепить оборонительные позиции", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что таким образом Киев пытается перебрасывать свои силы и средства в Тихое, расположенное юго-восточнее Волчанских Хуторов, где ВСУ оказались в огневом мешке.

В четверг Марочко сообщал ТАСС, что подразделение ВСУ попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов, российские бойцы их уничтожают.