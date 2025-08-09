Ликвидированы три боевые бронированные машины противника, включая БТР VAB и бронеавтомобиль MaxxPro

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Центр" уничтожили свыше 400 украинских боевиков и 8 автомобилей противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, включая БТР VAB и бронеавтомобиль MaxxPro, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказал Савчук.

Кроме того, воины группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ, бригады терроробороны и двух бригад национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Белицкое, Суворово, Родинскок, Первое Мая и Чунишино.