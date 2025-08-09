Есть успехи севернее населенного пункта, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Маневренные группы Вооруженных сил РФ начали бои в Шандриголове Донецкой Народной Республики, а также продвинулись севернее населенного пункта.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за район населенного пункта Шандриголово, то здесь следует сразу отметить, что у нас есть успехи севернее данного населенного пункта. Наши войска уже занимаются освобождением данного населенного пункта, потому что маневренные группы уже заходят на территории Шандриголово", - сказал он.