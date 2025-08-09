Вскрыты и ликвидированы 42 пункта управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили более 250 военнослужащих и 47 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих и 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и 7 минометов. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника. Также вскрыты и уничтожены 42 пункта управления беспилотной авиацией, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов ВСУ", - сказал Шаров.

По его словам, бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Среднее, Ямполь, Новосергеевка, Ильиновка, Иванополье и Белокузьминовка.