Южная группировка войск уничтожила до 110 военнослужащих и 3 пикапа ВСУ за сутки

Противник потерял станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили до 110 украинских боевиков и 3 пикапа противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Раненными и убитыми противник потерял до 110 военнослужащих. Артиллерией и расчетами беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 пикапа, 3 артиллерийских орудия, 16 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств ВСУ", - сказал Астафьев.

Кроме того, воины "Юга" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Северска, Николаевки, Константиновки, Александро-Шультино и Иванополья.