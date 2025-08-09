Удар наносился авиационными ракетами, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил находившийся в лесистой местности личный состав противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по докладам авианаводчика, личный состав ВСУ уничтожен.

После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.