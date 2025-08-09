FPV-дроны ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт и пехоту ВСУ в Запорожье

Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Новороссийских и Ставропольских десантников уничтожили командно-наблюдательный пункт и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Плавни и Степногорск Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки подразделения ударных БПЛА Новороссийских и Ставропольских десантников обнаружили в подвалах зданий Плавни и Степногорска командно-наблюдательный пункт с личным составом ВСУ.

"После запуска FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами оператор разведывательного БПЛА скорректировал полет FPV-дронов для точного наведения на цель, операторы которых, умело обойдя все препятствия, нанесли удары по полуразрушенному зданию, уничтожив КНП противника, а операторы квадрокоптеров со сбросами уничтожили пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктов, расположенных в подвалах домов", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Новороссийские и Ставропольские десантники круглосуточно ведут боевую работу по поиску, обнаружению и уничтожению командно-наблюдательных пунктов, полевых складов с боеприпасами, боевой техники и личного состава ВСУ.