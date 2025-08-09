У этого населенного пункта российские силы заняли новые рубежи и позиции, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие РФ за последние несколько суток существенно продвинулись в районе Торского Донецкой Народной Республики, под контроль российских сил перешло около 3,5 км автодороги Ямполовка - Торское. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За последние несколько суток у нас действительно есть серьезные успехи в районе населенного пункта Торское. Прежде всего, под полный контроль уже взята автодорога Ямполовка - Торское - приблизительно около 3,5 км заняли наши военнослужащие", - сказал он.

По словам собеседника агентства, у Торского силы РФ заняли новые рубежи и позиции. Кроме того, российские бойцы "активно давят" на подразделения Вооруженных сил Украины в соседнем населенном пункте - Кировск (украинское название - Заречное).

8 августа Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие закрепляются на новых рубежах в Торском и одновременно выдавливают подразделения ВСУ из села.