Оборону удерживают бригады теробороны противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ выводит большую часть подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады с позиций возле Синельникова Харьковской области на восполнение потерь. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Большая часть подразделений 57-й омпбр выводится с позиций в лесу возле Синельникова на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады теробороны ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Силовики ранее сообщали, что десятки раненых украинских солдат фиксируются у села Синельниково, командование не пытается их эвакуировать.