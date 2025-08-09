Командование украинской армии таким образом хочет минимизировать потери среди подготовленных боевиков, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ для снижения потерь среди подготовленных боевиков отправляет в авангарде штурмов слабо подготовленную пехоту. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80-й, 82-й, 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 71-й отдельной егерской бригады) мобилизованных 156-й и 158-й отдельной механизированной бригады. Цель - снизить потери среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее силовики, командование ВСУ оставляет в тылу и снимает с опасных задач наиболее идейных националистов из числа 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ) в Сумской области, отправляя на такие задачи неподготовленных мобилизованных.