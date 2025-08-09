Бойцы "Юга" уничтожили самоходку ВСУ "Гвоздика"

После массированных ударов российских войск также сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов, располагавшийся неподалеку от установки, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские бойцы уничтожили более 10 боевиков и самоходную артиллерийскую установку ВСУ 2С1 "Гвоздика" в зоне ответственности группировки войск "Юг". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы БПЛА Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили не менее 5 единиц автомобильного транспорта и более 10 боевиков ВСУ. Ударами беспилотников сорваны попытки доставить резервы живой силы, вооружения и боеприпасов для пополнения понесших значительные потери подразделений ВСУ на часовоярском и константиновском направлениях", - информировали в ведомстве.

Там рассказали об уничтожении на константиновском направлении операторами беспилотников бригады "Волки" добровольческого корпуса пикапа с личным составом ВСУ. Комбинированным огнем артиллерии и FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск также уничтожено три пикапа противника северо-западнее Часова Яра.

© Минобороны России

Кроме того, на северском направлении фронта в районе села Дроновка гвардейцы 2-й артиллерийской бригады Южной группировки войск выявили и уничтожили вместе с расчетом самоходку 2С1 "Гвоздика". Цель поражена ударом артиллерии и сбросами дронов. После массированных ударов российских войск также сдетонировал склад артиллерийских боеприпасов, располагавшийся неподалеку от установки.