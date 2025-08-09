Фиксируются случаи, когда вырытый собственными руками окоп становился для солдат ВСУ могилой, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Тысячи тел погибших при боях в курском приграничье солдат и офицеров ВСУ могут передать Украине, если Киев согласится их принимать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Как заявил ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский по итогам третьего переговорного раунда с украинской стороной, Россия передала Украине более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. Он уточнял, что Россия предложила украинской стороне передать еще 3 тыс. тел военных ВСУ.

"Наши бойцы эвакуируют тела солдат ВСУ в морги. Затем их ждет возвращение на Украину и экспертиза ДНК. И то, если киевский режим согласится принимать все эти тела", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что фиксируются случаи, когда вырытый собственными руками окоп становился для солдат ВСУ могилой. Также собеседник агентства призвал украинских военных не повторять судьбу погибших сослуживцев и заблаговременно сдаваться в плен, связавшись с российскими военными через бот обратной связи "Сохрани себе жизнь".

Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных солдат ВСУ. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, потому что их бросили сослуживцы, отмечали ранее силовики.

По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих и более 7 тыс. единиц военной техники. Ранее силовики сообщали ТАСС, что бойцы ВС РФ эвакуируют тела погибших солдат ВСУ с курского приграничья.