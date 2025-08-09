Системы противовоздушной обороны за сутки также поразили 457 беспилотников

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки самолет Су-27 и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 2 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 75 813 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 504 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 318 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 356 единиц специальной военной автомобильной техники.