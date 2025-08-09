В частности, в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери ВС Украины составили более 405 военных

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 395 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 195 военнослужащих, "Запад" - свыше 230 военнослужащих, "Юг" - до 235, "Центр" - более 405, "Восток" - до 250, "Днепр" - до 80 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, склад боеприпасов и 6 складов материальных средств.

Подразделения Западной группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Новосергеевка Харьковской области, Торское, Новоселовка, Шандриголово и Масляковка ДНР. Потери противника составили 5 боевых бронированных машин, включая 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, а также 15 автомобилей. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, радиолокационная станция RADA производства Израиля, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Катериновка, Константиновка, Александро-Шультино и Иванополье ДНР. Противник потерял две боевые бронированные машины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Красный Лиман, Новоэкономическое, Удачное и Родинское ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Вороное, Сосновка, Тихое, Великомихайловка Днепропетровской области, Новодаровка, Левадное, Новоивановка Запорожской области и Искра ДНР. ВСУ потеряли танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Николаевка Херсонской области. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.